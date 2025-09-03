La squadra del giorno. Piobbico 90: calcio, amicizia e nuove sfide

Tanta gente alla festa per il 35 anni del Piobbico 90 (Terza categoria). Nella mattinata si è svolta la partita tra ‘Le vecchie glorie’ del Piobbico 90 e la rosa della squadra della stagione 2025-26. A seguire c’è stata la messa per ricordare le persone che nel corso degli anni hanno fatto parte del Piobbico 90 e che sono venute a mancare. Poi nel bellissimo Parco Acque Minerali c’è stato il pranzo con grande partecipazione, segno di quanto Piobbico 90 sia una realtà positiva per il paese.

Significative le parole del presidente Benedetto Burani: "Grazie a chi contribuito al successo del Piobbico 90 nel corso degli anni: giocatori, allenatori, dirigenti e membri della comunità. Un gran lavoro di squadra. Grazie a organizzatori della festa, società, giovani, Proloco con il neo presidente Giovanni Dini e all’amministrazione locale, a giocatori, amici di Apecchio, Pole e di Cagli che nel corso degli anni hanno fatto parte del Piobbico 90 integrandosi in maniera armoniosa e all’allenatore uscente Paolo Belpassi che negli ultimi anni ha rivitalizzato il Piobbico 90 e ripristinato un’atmosfera positiva". Il presidente ha infine ringraziato la propria la famiglia che l’ha sempre supportato.

Il sindaco Alessandro Urbini ha sottolineato "la dedizione e l’impegno del presidente Benedetto Burani". Ricordati anche tutti i presidenti: Luciano, Antonello, "Bibi" Pazzaglia, Renato e Dini, persone dedite allo sport e al sociale.

Obiettivo della prossima stagione: amicizia, divertimento e crescita dei ragazzi. Nuovo tecnico è Stefano Scardacchi (ex bandiera della squadra). "Era l’anno dei mondiali – ricorda Valerio Remedia che tiene segnate tutte le presenze e i gol dalla prima partita nel 1990 ad oggi deus ex machina e fondatore de il Piobbico 90 – e Burani Benedetto (Beby) insieme a Pupita Ruben, Aluigi Valerio, Bernardini Luciano (Bernacca), Aluigi Giovanni (Giannino), Stefanini Giovanni (Gilda), Aluigi Stefano (Fagio) e altri si incontrarono nella sede del coro polifonico, poi negli spogliatoi del vecchio comunale. Ogni ritrovo attirava sempre più ragazzi grazie anche a Pazzaglia Tiziano, Grani Davide, Sanchini Sauch, Moretti Gabriele, Blasi Ermanno, Painelli Massimo, Scipioni Gioachino insieme a potenziali dirigenti Remedia Manuele, Remedia Oriano, Roveti Adolfo, Adriano Aluigi (La Belva) e Remedia Valerio (futuro Skhuravy). Sul nome ci furono diverse proposte, US Candigliano, Brancaeloni ed altre ma alla fine si concordò su Piobbico ’90, con colori bianco e rosso".

La Rosa. Portieri: Mirandola, Ottaviani, Palazzi. Difensori. Aluigi, Aluigi, Asikov, Bernardini, Daniele Dimuccio, Martinelli, Moretti, Parlani, Rossi, Rossi, Vandini. Centrocampisti: Bartolucci, Brasi, Ceka, Mochi, Nurakunov, Porru, Pupita. Attaccanti: Aluigi, De Sirena, Luzi, Mistura, Monti, Polselli, Scipioni.

Amedeo Pisciolini