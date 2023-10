LA SQUADRA. Dentro Borra. Polvani a parte. Così le scelte

Per gli amaranto è già nuovamente vigilia di campionato. Oggi allenamento di rifinitura in vista della gara di domani sera al comunale contro il Gubbio. Indiani deve fare i conti con la situazione degli infortunati. Sicuro assente il portiere Trombini che ad Ancona ha rimediato la frattura di due costole e uno pneumotorace. In porta toccherà, dunque, a Borra che non era titolare in campionato dalla partita contro la Carrarese, alla seconda giornata di campionato. Oltre a Trombini, nella lista degli indisponibili ancora Polvani e Renzi che stanno proseguendo con il programma di recupero dai rispettivi problemi muscolari. Nel reparto arretrato le scelte sono obbligate. Lazzarini e Coccia dovrebbero agire come terzini con Chiosa e uno tra Risaliti e Masetti al centro. A centrocampo sicuri Mawuli e Settembrini, mentre in avanti maglia da titolare certa per Gucci e Pattarello.