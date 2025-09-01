La squadra di Bonini muove subito la classifica. Nulla di fatto a Rolo. L’Agazzanese porta via un buon punto

ROLO 0 AGAZZANESE 0

ROLO: Grigoli, Ziliani, Pipoli, Covili, Pappaianni, Galli, Catellani (15’st Lo Bello), Bassoli (30’st Serroukh), Habib, Borghi (10’st Quitadamo), Puglisi. A disp.. Vitale, Cabassa, Lorenzini, Grammatica, Quitadamo, Boccaletti. All.: Bonini

AGAZZANESE: Bertozzi, Negri, Barba, Gueye, Reggiani, Maffezzoli, Mehmetaj, Caffarra, Carella, Mastrototaro, Vai. A disp.. Masotino, Vago, Bradarskiy, Bragalini, Soumahoro, Farina, Daniello, Concari, Dadati. All.: Piccinini

Arbitro: Franceschi di Ferrara

Note: ammoniti Ziliani e Bassoli.

Nessuna rete nella prima del Rolo, giocata tra le mura amiche contro un’Agazzanese che lo scorso anno aveva lottato per posizioni di rilievo.

La squadra di mister Lauro Bonini, che inizia la stagione in sella dopo il subentro con salvezza dello scorso anno nei playout, non va oltre lo zero a zero e si prende un buon punto contro un avversario sicuramente di categoria.

Con questo pareggio inizia con un punto il torneo del Rolo, che nel prossimo turno se la vedrà con la prima trasferta di questo campionato: sarà impegnato sul campo del Salsomaggiore, nel parmense, che ieri ha perso nettamente per 3-0 contro il Nibbiano e Valtidone, squadra che lo scorso anno ha sfiorato la Serie D e quest’anno sicuramente ci riproverà.

Foto: Lauro Bonini