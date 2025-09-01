La squadra di Domizzi passa al secondo turno di Coppa Italia. La Correggese in 10 rimonta il Cittadella e vince ai rigori

CORREGGESE 1 CITTADELLA VIS MODENA 1 6-5 (dopo i calci di rigore)

CORREGGESE: Narduzzo, Montenet (17’ st Pampaloni), Zarrillo, Giorgini, Carini (17’ st Battistini), Sarzi (44’ pt Ferraresi), Puglisi, Galli, Barbuti (34’ st Ghizzardi), Siligardi, Errichiello (17’st Arrondini). A disp. Mantini, Brevini, Truzzi, Ognibene. All. Domizzi.

CITTADELLA VIS MODENA: Anino, Mandelli (17’ st Marchetti), Dodaro, Formato, Carrozza, Sabotic (35’ st Stopelli), Camara (24’ st Barozzini), Carpioni, Fort, Carretti (22’st Orlandi), Calanca. A disp. Calenza, Sardella, Teresi, Manzotti, Diletto. All. Gori.

Arbitro: Pelaia di Pavia.

Reti: 43’ Formato (CI), 30’st Ferraresi (Co)

Rigori: Carpioni (CI) gol, Arrondini (CO) gol, Marchetti (CI) gol, Pampaloni (CO) gol, Dodaro (CI) gol, Puglisi (CO) gol, Formato (CI) gol, Galli (CO) gol, Orlandi (CI) palo, Ferraresi (CO) gol.

Note: espulso Siligardi (CO) al 44’ pt per doppia ammonizione. Ammoniti Errichiello (CO) e Sabotic (CI).

Questa Correggese ha carattere. La formazione biancorossa supera ai rigori il Cittadella Vis Modena e accede al secondo turno di Coppa Italia giocando un tempo in inferiorità numerica, rimontando il vantaggio avversario e imponendosi ai calci di rigore, dimostrando grande freddezza dal dischetto.

La cronaca. Il pubblico del "Borelli" (si gioca a Correggio, a campi invertiti, per l’indisponibilità del campo dei rivali di oltre Secchia) può godersi una partita divertente, con occasioni da ambo i lati: in apertura Siligardi riceve dopo una bella combinazione tra Carnini e Barbuti, Anino dice di no; al 19’ tocca a Formato, da parte ospite, deviare da corner, con Narduzzo che vigila attento. Nel finale di primo tempo due episodi chiave: prima è lo stesso Formato ad aprire le marcature, poi Siligardi riceve il secondo cartellino giallo di giornata e termina anzitempo la sua partita, finendo negli spogliatoi prima dei compagni. Nella ripresa la squadra di Domizzi rischia di capitolare quando una conclusione avversaria termina sul palo e, sulla respinta, Giorgini salva sulla linea, ma i padroni di casa trovano al forza per impattare con Ferraresi, che svetta di testa su corner di Pampaloni. Ci sarebbe anche l’occasione per raddoppiare: al 90’, infatti, il direttore di gara concede un rigore alla Correggese, ma Anino dice di no ad Arrondini, mandando la contesa ai rigori. L’errore commesso nei tempi regolamentari non condiziona tuttavia i padroni di casa che sono infallibili, mentre l’ultimo rigore del Cittadella, quello di Orlandi, finisce sul palo.

Soddisfatto Maurizio Domizzi: "Ci tenevamo a fare una bella partita perché ci serviva per far accumulare minuti e provare delle rotazioni alla squadra, prendendomi anche qualche rischio. Oltre all’aspetto caratteriale ed emotivo, che salta subito all’occhio soprattutto considerando l’inferiorità numerica, siamo stati bravi a organizzare il gioco e a livello tecnico, perché anche quando eravamo in parità numerica la squadra ha sempre creato occasioni".

Foto: Filippo Montenet