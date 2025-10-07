La squadra di Ivan Pedrelli è una delle sorprese della Serie D. Pierluigi Pardo ’tradisce’ la sua Roma e celebra il primato del Lentigione

Da oggi il Lentigione ha un tifoso in più, si tratta di Pierluigi Pardo, noto giornalista sportivo e commentatore di Dazn che ha "tradito" la sua fede romanista per farsi immortalare con la sciarpa del Lenz. In ogni caso, da una capolista a un’altra. "Beh, per scherzare un po’ l’ho obbligato a tifare Lentigione – dice il regista di Dazn, Giorgio Galli da Brescello – io ho sempre con me la sciarpa del Lentigione e qualche volta l’ho fotografata legata ad una porta prima di una gara di Champions. Poi ho fatto tifare per la mia squadra del cuore anche i giornalisti Riccardo Trevisani e Gianluca Di Marzio". Con Pardo è stato facile? "Beh, è un amico e ci conosciamo da oltre trent’anni. Lui, tra l’altro conosce le nostre zone, perché anni fa venne a Brescello per un servizio di Mediaset sulla squadra che a quei tempi andava veramente forte". Ma anche il Lentigione di quest’anno va forte: la vittoria si pure faticata ottenuta a Desenzano non era per nulla scontata, nella giornata in cui scivolano Pro Sesto e Cittadella, con Piacenza e Pistoiese che non vanno oltre il pari. Così da un vero e proprio rischio, sul campo di una squadra che ha l’ambizione di primeggiare, il Lentigione esce due volte vincitore: una volta per il risultato di 1 a 0, la seconda perché allunga in testa a una classifica che oggi vede il Crema a 2 punti e la Pistoiese a 3. Cinque vittorie su sei gare disputate e dunque nessun pareggio, mentre l’antagonista reggiana, la Correggese, è la regina delle divisioni della posta (4), in compagnia dell’Imolese. Unica a non aver ancora perso, è la Pistoiese, altra formazione che punta alla Serie C. E domenica il Lentigione torna al Levantini per affrontare il Sangiuliano City, squadra appena ai margini dei play-off che ha appena impattato in casa contro il Piacenza.

c.l.