La squadra di Leoni subisce una sconfitta pesantissima. Manita all’Arezzo femminile. A Lumezzane è buio pesto

lumezzane

5

arezzo

0

LUMEZZANE: Frigotto (70’ Gilardi), Barcella, Viscardi, Pinna (62’ Begolli), Mauri (68’ Dal Brun), Sule, Galbiati, Puglisi, Licari, Zappa (45’ Ghisi), Nozzi (45’ Asta). Allenatrice: Mazza.

AREZZO: Bartalini, Tuteri Licco (79’ Santini), Carcassi (45’ Fracas), Corazzi, Bruni, Zito (68’ Blasoni), Prinzivalli (58’ Fortunati), Lorieri, Martino (58’ Barsali), Razzolini. Allenatrice: Leoni.

Arbitro: Scicolone di San Donà di Piave.

Reti: 7’ Licari, 21’ Pinna, 43’ Pinna, 52’ Sule, 88’ Begolli.

Note: ammonite Tuteri, Ghisi.

LUMEZZANE – Sconfitta pesantissima per l’Arezzo femminile, che a Lumezzane soccombe 5-0 pagando il cinismo delle padrone di casa ma anche la propria sterilità offensiva che non ha permesso di concretizzare la mole di gioco costruita. Il risultato penalizza oltremodo le amaranto, che però devono riflettere su questa altalena di risultati che sta caratterizzando gli ultimi mesi, con vittorie anche convincente alternate a sconfitte a volte nette. La squadra di Ilaria Leoni parte meglio, prendendo le redini del gioco, ma alla prima sortita offensiva le bresciane passano al 7’ con Licari che ribadisce in rete una palla vagante. A metà frazione il raddoppio del Lumezzane con una ripartenza finalizzata da Pinna. Razzolini e Tuteri provano ad accorciare le distanze prima dell’intervallo e invece a tempo quasi scaduto arriva il 3-0 ancora con Pinna, che di testa batte Bartalini. Come nel primo tempo, anche nella ripresa l’Arezzo parte alla ricerca del gol che riapra la contesa ma alla prima occasione subisce il poker su rigore fischiato per fallo di mano di Razzolini e realizzato da Sule. La partita ormai è in ghiaccio e nei minuti finali arriva anche la beffa del quinto gol con un bel tiro dalla distanza di Begolli. Una brutta battuta d’arresto da metabolizzare subito per affrontare in casa, domenica prossima, il Bologna quarto in classifica.