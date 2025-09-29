La squadra di manfredini cade a corticella. Campagnola, il coraggio non basta. Santaniello entra e punisce i rosanero
CORTICELLA 1 CAMPAGNOLA 0 CORTICELLA: Calzati, Luccarini (34’ st Baccolini), Cantelli, Caniato (12’ st Manga), Caselli, Salcuni, Dragona (29’ st Tonelli),...
CORTICELLA: Calzati, Luccarini (34’ st Baccolini), Cantelli, Caniato (12’ st Manga), Caselli, Salcuni, Dragona (29’ st Tonelli), Chiossi, Sene, Cianciulli (16’ st Pescatore), Cisotto (12’ st Santaniello). A disp. Arcamone, Gabrielli, Venturi, Bazzani. Allenatore: Cavina.
CAMPAGNOLA: Vlas, Calabretti, Setti (44’ st Mora), Previato (32’ st Barilli), Marzi, Cinelli, Esposito (25’ st Consiglio), Vezzani (25’ st Angellilis), Zito, Montanari, Alberti (36’ st Camillo), Margotta. A disp. Vioni, Aurea, Cavicchioli. Allenatore: Manfredini.
Arbitro: Domeniconi di Faenza.
Rete: 14’ st Santaniello (CO).
Note: ammoniti Baccolini, Cisotto, Chiossi e Caselli (CO).
Un Campagnola generoso cade di misura sul campo del Corticella.
I rosanero partono bene e sfiorano due volte il vantaggio: al 9’ Previato riceve da Alberti ma vede la sua conclusione deviata in corner.
Al 26’ l’azione tra Vezzani ed Esposito innesca Alberti, fermato dalla pronta respinta di Calzati.
I bolognesi rispondono al 28’ con Cianciulli, la cui deviazione area su cross di Cantelli termina di pooc a lato.
Il gol partita arriva al quarto d’ora del secondo tempo: Santaniello, entrato in campo da soli due minuti, si avventa su un pallone vagante in area e fulmina Vlas.
Il Campagnola, pur in formazione rimaneggiata, ci prova fino alla fine, costruendo diverse azioni da rete ma infrangendosi sempre contro il muro eretto dai padroni di casa, che conquistano così la prima vittoria della stagione agganciando proprio l’undici di mister Manfredini in classifica.
