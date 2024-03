La squadra di mobili prova l’allungo. Il Chiesanuova a caccia di punti playoff. Biancorossi all’assalto del Montegiorgio

La classifica è ancora corta, con 7 squadre in quattro punti scendendo dal quinto all’undicesimo posto, ma le speranze del Chiesanuova di mettere la proverbiale ciliegina su una torta già squisita, passano necessariamente dalla partita odierna contro il Montegiorgio. La ciliegina naturalmente sarebbe la partecipazione ai playoff, cosa mai avvenuta nella storia del club e di certo fattibile quando rimangono da giocare 7 turni di Eccellenza.

Come detto alle 15 i biancorossi tornano per la seconda volta nel ritrovato "Sandro Ultimi", ora con il fondo in sintetico, per ospitare i fermani terzultimi. La classifica dice chiaramente come il Chiesanuova sia la formazione favorita, i padroni di casa sono quinti assieme al K-Sport Montecchio Gallo con 36 punti, mentre il giovane gruppo di Vagnoni ne ha 17. Come ha dichiarato sul Carlino di ieri l’esperto Gioele Carnevali, il Chiesanuova è arrabbiato dopo la caduta nel derby a Montefano, non solo per il ko, quanto per come è maturata, di fatto con tre regali. Il team di Mobili (foto) proverà a rifarsi ma dovrà farlo con meno certezze del solito in quanto all’undici titolare. Solo all’ultimo infatti verranno sciolti i dubbi relativi a tre elementi importanti come capitan Mongiello, il baby portiere Fatone e l’attaccante Defendi. Gli ultimi due sono usciti anzitempo domenica, l’estremo difensore dopo uno scontro e conseguente gamba gonfia, la punta (match winner nello 0-1 d’andata) ha avuto un’altra ricaduta muscolare. Vedremo se Mobili li recupererà o se dovrà inventarsi qualcosa, specie nel reparto offensivo che è il più prolifico del torneo. Il Montegiorgio è reduce da 4 sconfitte consecutive, domenica 1-2 con la Civitanovese capolista, ma bisognerà comunque fare attenzione visto il buon rendimento esterno (11 punti) e ovviamente la tipica "garra" di chi deve salvarsi.

Andrea Scoppa