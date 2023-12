La squadra di Togni esce sconfitta dal ’Macrelli’ in un importantissimo scontro-salvezza. Il Mezzolara lotta, ma non crea. Alla Sammaurese basta Campagna

SAN MAURO PASCOLI (Forlì)

È una sconfitta molto dolorosa quella che il Mezzolara ha subito al ’Macrelli’ di San Mauro Pascoli. Oltre al fatto che si trattava di uno scontro diretto, va detto che è come è maturata che lascia molti brutti pensieri: il gol subito nasce da almeno due errori difensivi, evidente quello di Malagoli. La squadra certo non è mancata per volontà di non lasciare i tre punti agli avversari ma manca qualità: fino alla tre quarti la palla arriva anche bene poi li non si trova chi possa metterla in verticale per gli attaccanti, tutti i traversoni visti ieri sono stati lenti, prevedibili e spesso imprecisi. Davanti si è salvato solo Vassallo che le occasioni se le è costruite da solo, ma non può bastare questo. Per Romulo Togni il lavoro non manca di sicuro, ma per ritrovare fiducia occorre una vittoria prima possibile.

Pronti via e la Sammaurese la sblocca: al 2’ Gasperoni trova poca resistenza sulla sua fascia, centra per Campagna che batte di prima intenzione, Malagoli tocca ma non trattiene la palla che finisce in rete. Subito saltati i piani tattici l’incontro si apre e le occasioni da rete arrivano in serie; al 7’ destro troppo centrale di Vassallo e Ravaioli para facile. L’attaccante ci riprova al 18’ partendo da destra, il suo potente diagonale viene respinto coi pugni da Ravaioli, al 22’ altro spunto di Vassallo che sfugge a Scanagatta ma al momento del tiro Iodice gli tocca la palla in angolo. Gasperoni è di nuovo protagonista al 27’ quando tenta una rovesciata spettacolare. Primo tempo bello da vedere e ripresa decisamente meno avvincente col Mezzolara quasi sempre in possesso di palla ma incapace di trovare sbocchi alla manovra, e la Sammaurese che cerca di mettere al sicuro il risultato, pronta a ripartire per cercare il raddoppio che però non arriva. Ma non serve: alla Sammaurese basta il gol di Campagna.

Roberto Daltri