La squadra e il mercato. Poggesi, Kozak e Borra da cedere. Si cerca ancora una sistemazione

AREZZO

L’Arezzo ha ripreso ieri pomeriggio, al centro sportivo di Rigutino, la preparazione in vista della gara casalinga di domenica quando, alle 18,30, al comunale arriverà il Pescara di Zeman.

Oggi è prevista una doppia seduta, mentre domani e venerdì allenamenti pomeridiani prima della rifinitura di sabato mattina. Mancherà Niccolò Gucci che è stato squalificato per una giornata dopo l’ammonizione ricevuta domenica sera. Il giudice sportivo ha inflitto anche un’ammenda di 800 euro all’Arezzo per il lancio di un petardo nel recinto di gioco dal settore ospiti dello stadio di Carrara. Intanto la vittoria amaranto allo stadio "Dei Marmi" è costata la panchina ad Alessandro Dal Canto, esonerato nella giornata di ieri dalla dirigenza gialloblù. E’ il secondo allenatore che salta dopo una sconfitta contro l’Arezzo: era già successo all’indomani del ko del Perugia nel derby perso al comunale prima di Natale con il tecnico Baldini che era stato sollevato dall’incarico. Un dato statistico curioso. Il cavallino sta diventano la bestia neri dei tecnici avversari. E Zeman adesso è avvisato.

Sul fronte del mercato sono giorni di calma apparente. Giovannini e Cutolo lavorano sia in uscita dove c’è da trovare una sistemazione ai vari Poggesi, Kozak e Borra, che in entrata dove l’obiettivo è la punta, ma senza fretta. Nel frattempo prosegue la prevendita per la partita contro il Pescara in occasione della quale è stata indetta la seconda "Giornata "Amaranto".

Lunedì è terminata la prima fase, quella relativa alla prelazione e riservata agli abbonati. Da ieri è attiva la vendita libera. I tagliandi possono essere acquistati nei consueti punti vendita nel territorio: al Point New Energy Gas e Luce in via Madonna del Prato, Hotel Gema a Rigutino, Tabaccheria Veri del Bagnoro, Tabaccheria Francini in località Ponte a Chiani. I biglietti possono essere acquistati anche online tramite il sito Sport.Ticketone.it.

Andrea Lorentini