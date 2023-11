LA SQUADRA. Foglia per Mawuli. Gucci da valutare

L’Arezzo riprende questo pomeriggio la preparazione in vista della gara casalinga di domenica prossima contro il Pineto. Mancherà sicuramente Shaka Mawuli che, ammonito a Pesaro, sarà squalificato per una giornata essendo in diffida. Indiani dovrà, quindi, individuare durante la settimana la soluzione per sostituire il ghanese in mediana. Foglia (nella foto) è il favorito, ma non è escluso nemmeno un rilancio di Castiglia. Sul fronte infermeria sono da valutare le condizioni di Gucci che è rimasto in panchina per 90 minuti domenica per via della contrattura al flessore non ancora smaltita del tutto. La speranza, oltre al centravanti, è quella di recuperare anche Polvani e Renzi.