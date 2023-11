LA SQUADRA. Gucci ancora a parte. Mawuli squalificato. Crisafi e Foglia per l’undici titolare

Doppio allenamento ieri per gli amaranto che proseguono nella marcia di avvicinamento alla gara casalinga di domenica pomeriggio contro il Pineto. Le due squadre si sono già affrontate lo scorso anno due volte: in Coppa Italia e nella poule scudetto. I biancoazzurri hanno vinto sia nella prima circostanza (2-1 al comunale) che nella seconda (3-1 in Abruzzo). Nel frattempo dal campo "Giusy Conti" di Rigutino non arrivano notizie troppo confortanti per quanto riguarda Niccolò Gucci che ieri ha svolto un lavoro differenziato senza unirsi al resto dei compagni. La contrattura al flessore che lo ha costretto 90 minuti in panchina a Pesaro, è in via di guarigione, ma non ancora smaltita del tutto. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire quante possibilità ci sono che possa recuperare. A questo punto salgono le quotazioni per una conferma al centro dell’attacco dell’argentino Crisafi con Pattarello e Guccione pronti a completare il tridente offensivo, mentre a centrocampo Foglia è in pole per sostituire lo squalificato Mawuli. Restano da valutare le condizioni di Polvani e Renzi.