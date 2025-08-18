La squadra subito al lavoro ieri a Rigutino. Oggi in programma una nuova seduta. Dezi e Perrotta verso il recupero

Bucchi non dà respiro ai suoi: dopo la vittoria contro il Bra, la squadra ieri è subito tornata in campo per una seduta mattutina a Rigutino, con lavori diversi in base al minutaggio accumulato sabato. I titolari hanno svolto una seduta defaticante, mirata al recupero fisico e alla prevenzione degli affaticamenti muscolari. Per tutti gli altri, invece, il lavoro è stato intenso e variegato. Dopo una fase iniziale di attivazione, il programma ha previsto un circuito di forza esplosiva, seguito da esercitazioni tecniche e situazioni di gioco in spazi ridotti.

In chiusura, sfide due contro due e partite a pressione che hanno messo alla prova reattività, agonismo e capacità di lettura delle situazioni. Oggi è in programma una nuova seduta, sempre al mattino (ore 10) al centro sportivo Giusy Conti. Bucchi e lo staff dovranno valutare, in particolar modo, le condizioni di Dezi e Perrotta, indisponibili sabato e che tenteranno di recuperare per venerdì. Non dovrebbero esserci problemi, infine, per Pattarello, uscito acciaccato nei minuti finali della gara del Comunale.