  4. La squadra subito al lavoro ieri a Rigutino. Oggi in programma una nuova seduta. Dezi e Perrotta verso il recupero

Nessun problema invece per Pattarello uscito acciaccato nel finale della gara di coppa.

di LUCA AMOROSI
18 agosto 2025
Le indicazioni di Cristian Bucchi alla squadra durante la sfida col Bra

Bucchi non dà respiro ai suoi: dopo la vittoria contro il Bra, la squadra ieri è subito tornata in campo per una seduta mattutina a Rigutino, con lavori diversi in base al minutaggio accumulato sabato. I titolari hanno svolto una seduta defaticante, mirata al recupero fisico e alla prevenzione degli affaticamenti muscolari. Per tutti gli altri, invece, il lavoro è stato intenso e variegato. Dopo una fase iniziale di attivazione, il programma ha previsto un circuito di forza esplosiva, seguito da esercitazioni tecniche e situazioni di gioco in spazi ridotti.

In chiusura, sfide due contro due e partite a pressione che hanno messo alla prova reattività, agonismo e capacità di lettura delle situazioni. Oggi è in programma una nuova seduta, sempre al mattino (ore 10) al centro sportivo Giusy Conti. Bucchi e lo staff dovranno valutare, in particolar modo, le condizioni di Dezi e Perrotta, indisponibili sabato e che tenteranno di recuperare per venerdì. Non dovrebbero esserci problemi, infine, per Pattarello, uscito acciaccato nei minuti finali della gara del Comunale.

© Riproduzione riservata

