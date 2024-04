La stagione che verrà. Il tecnico Magrini ha molto ‘mercato’. Ci pensa il Livorno

Mentre il campionato sta volgendo al termine, il Siena sta già pensando al futuro, alla prossima stagione. Di qualche ora fa il rinnovo, fino al 2026, del contratto di Lorenzo Lollo, mentre Gill Voria era già stato nominato responsabile tecnico del settore giovanile. Insomma, la nuova Robur sta prendendo forma, nell’attesa dell’accordo tra la società e l’attuale allenatore bianconero Lamberto Magrini. Entrambe le parti hanno manifestato, anche pubblicamente, la volontà di proseguire nel rapporto, ma l’intesa non è ancora stata trovata. "Se la volontà c’è una soluzione si trova" le parole del mister, diventato anche un beniamino della tifoseria. Lo stesso tecnico non ha neanche nascosto che altri club stanno bussando alla sua porta. E, stando agli ultimi rumors, uno di questi sembra essere il Livorno (Serie D, girone E), ormai praticamente fuori dalla corsa promozione e fresco del secondo esonero stagionale (è saltato Fossati, a sua volta subentrato a Favarin; adesso sulla panchina labronica il tecnico della Juniores Pascali). A riportare l’indiscrezione Tmw: "Il primo nome emerso è quello di Lamberto Magrini, attuale tecnico del Siena appena riportato proprio in Serie D dall’Eccellenza…".