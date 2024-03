La stangata. Due turni di squalifica per il bomber Morra

Due giornate di squalifica a Morra, una a Delcarro e una al vice allenatore Di Cecco. Tutti espulsinei minuti finali e al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia al ’Massimino’ contro il Catania. Una giornata di squalifica anche per Gigli e Gorelli. Insomma, ha avuto il suo bel da fare il giudice sportivo dopo il match in Sicilia con i biancorossi che, oltra all’uscita di scena dalla coppa, dovranno digerire anche le squalifiche. Dovrà pagare 3.500 euro di multa il Catania per le intemperanze dei propri tifosi (lancio di bottigliette e cori offensivi), ma anche per il comportamento non corretto dei raccattapalle che nel finale hanno lanciato i palloni verso gli spalti per ritardare la ripresa del gioco e per la presenza, in campo e negli spogliatoi di una decina di persone non autorizzate, ma riconducibili alla società. Squalificato fino all’8 marzo il team manager degli etnei Armando Pantanelli e il dirigente accompagntore Antonino Russo fino al 19 marzo.