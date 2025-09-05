La storia Mezzetti, quando il gol è una lezione

Il calcio è la passione di tanti ragazzini, giovani che sognano ad occhi aperti su un rettangolo verde oppure davanti alla tv. Passione da coltivare, maneggiandola però con cura pensando al futuro. Il pallone è un frullatore, ed avere un piano b è di vitale importanza. Ragionamento che ha fatto il modenese Filippo Mezzetti, nipote di Lorenzo Mezzetti, ex giocatore del Modena, e di Gianni Odone, ex calciatore della Nazionale e del Genoa negli anni ’50. Filippo ha giocato a pallone come i suoi predecessori, l’ha fatto a livello dilettantistico, ma ha guardato avanti, per garantirsi un futuro oltre il tappeto verde si è laureato in scienze motorie. Nel frattempo però ha continuato ad abbeverare il suo sogno nel pallone prendendo la licenza da allenatore Uefa B e smettendo ben presto di fare il calciatore a livello dilettantistico. Dal campo è passato alla panchina cominciando alla Virtus Castelfranco, successivamente (2013/2017) al Mutina Sport, l’anno dopo è passato al Castelvetro dove ha guidato i Giovanissimi al titolo di campioni Interprovinciali e alla finale regionale. Il passaggio a Formigine alla guida degli Allievi.

Poi nel 2020 Mauro Melotti ha creduto in lui e l’ha portato al Modena FC come vice di Mirco Martinelli nell’Under 15, qui sono arrivati ottimi risultati. Nel 2023 è andato al Sassuolo come vice nell’Under 15, nell’ultima stagione ha fatto da secondo a Christian Papalato nell’Under 17 e ben presto Papalato è diventato il mentore di Filippo. I due si sono tolti la soddisfazione di arrivare alla finale playoff persa ai rigori con l’Udinese. Nel suo curriculum c’è pure un prestigioso incarico con la Juventus Academy, per due estati è andato in giro per l’Europa ad allenare le società satelliti del club bianconero.

Mezzetti ha solo 32 anni, e ormai conosce troppo bene il mondo del pallone, fuori dal campo non ha mai perso il suo obiettivo di insegnare ai ragazzi educazione fisica e dopo 13 anni di precariato vissuti fra una scuola e l’altra della provincia modenese, ha vinto un concorso in un istituto superiore di Verona. In quel momento Filippo ha cominciato a guardarsi attorno per poter continuare il suo percorso di allenatore nel calcio anche in Veneto, un po’ alla volta si è sparsa la voce e sono cominciate ad arrivare alcune richieste. Hanno bussato alla porta di Mezzetti Vicenza, Padova e altri club veneti, prima della firma del contratto con l’Hellas Verona come vice nell’Under 16. Il calcio non è la sola passione, ci sono anche i cani e il suo fedele Alex, ma pure l’improvvisazione teatrale all’Accademia ImproG. La mattina a scuola, il pomeriggio a far crescere i giovani talenti scaligeri. I prossimi due anni saranno parecchio intensi per Mezzetti.