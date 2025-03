La storia. Montagnoli, il bomber senza età. Segna la centesima rete a 41 anni

SOMMA LOMBARDO (Varese)

"100 gol … Una vita da difensore. Passano gli anni, passano le stagioni, ma restano le persone … purtroppo nel calcio, come nella vita, bisogna già essere pronti a pensare a domani, quello che si è fatto conta poco… quindi si riparte con voglia e determinazione, pronti a fare meglio per quello che ci riserva la vita e il calcio... Il passato è andato, ora si pensa al futuro". Marco Montagnoli, 41 anni, prima capitano e poi allenatore-giocatore della Sommese (squadra che partecipa al campionato di Prima Categoria) dispensa pillole di umiltà e saggezza sui “social“ anche se avrebbe 100 buone ragioni per festeggiare: nell’ultima giornata di campionato ha realizzato il gol del pareggio nello scontro salvezza con l’Union Villa Cassano nel finale di partita. Una rete importante e comunque non banale anche perché il difensore classe 1984 (che da quest’anno siede in panchina anche come allenatore) ha tagliato il traguardo dei 100 gol in carriera. Poco più di un mese fa aveva segnato il primo gol stagionale (il novantanovesimo della carriera), nel recupero dello scontro diretto tra col CAS Sacconago. Difficile raggiungere il record dei 20 gol stagionali (2017/2018, nel vittorioso campionato di Terza Categoria) ma dopo 24 anni di onorata categoria è già tanto per Montagnoli a cui l’ortopedico aveva sconsigliato mesi fa di continuare... Giulio Mola