La storia. Pietro Marangon incontra i ragazzi della sua scuola dopo il gol col Varese

Non è passato neppure un mese (era il 12 gennaio) dal giorno in cui Pietro Marangon, prodotto del vivaio biancorosso, ha segnato il suo primo gol con la maglia biancorossa ad Albenga. E forse anche per “festeggiare“ la ricorrenza, il trequartista appena diciottenne è tornato fra i banchi di quella che è stata la sua scuola per incontrare i bambini della Primaria Giovanni Canetta di Sant’Ambrogio in Varese. "La mattina venivo qui e non vedevo l’ora di finire le lezioni per andare ad allenarmi, ho fatto tutto il settore giovanile del Varese per arrivare a coronare il mio sogno di esordire in prima squadra", ha raccontato Pietro. Commosse le insegnanti che hanno visto crescere Marangon nel ritrovarlo a scuola dopo alcuni anni. "Un’emozione speciale poter vedere tornare qui un nostro alunno nei panni di un calciatore del Varese - ammette Antonella Scarfò, referente della scuola Canetta - teniamo moltissimo alle attività sportive, è il nostro secondo appuntamento con i biancorossi e segue quello con la Canottieri Varese di dicembre". La delegazione biancorossa, oltrechè da Marangon, era composta dai compagni Daqoune e Vitofrancesco, dal vice Provenzano e da mister Floris. "Sono papà di due figlie di 8 e 10 anni - dice divertito l’allenatore del Varese - e in questi bambini si rispecchiano, sono fantastici". Dopo le domande dei bambini, allenamento speciale in palestra per tutti". Cristiano Comelli