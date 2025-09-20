La Stosa scende sul parquet di Cecina. Oggi alle 19 via all’ultima amichevole

La Stosa è attesa oggi pomeriggio dall’ultimo test amichevole del precampionato prima del via ufficiale della stagione. Alle 19 i rossoblù di coach Evangelisti (nella foto) sono di scena al PalaPoggetti di Cecina dove affrontano i padroni di casa della Verodol di coach Da Prato, una delle avversarie che Calvellini e soci si troveranno di fronte anche in campionato. Uno scontro quello odierno che è un vero antipasto di stagione regolare perché domenica 28 ci sarà la prima palla a due della stagione quando al PalaCorsoni arriverà Don Bosco Crocetta Torino, mentre la domenica successiva i rossoblù saranno impegnati ancora una volta a Cecina nella prima trasferta stagionale. La settimana della Stosa è stata molto positiva visto che la squadra si è allenata a ritmi alti ritrovando anche Gianoli e Braccagni che per acciacchi vari avevano saltato l’amichevole di sabato scorso contro Arezzo. Se il lungo classe 2003 sta pian piano recuperando la condizione migliore, lo stesso non si può dire di Braccagni che ha accusato nuovamente un fastidio alla schiena ed è quindi in dubbio per il match di oggi pomeriggio. A differenza della Virtus, che in estate ha cambiato poco dal punto di vista del roster, Cecina ha effettuato una vera e propria rivoluzione ripartendo dall’esperienza di Saccaggi e del quarantaquattrenne Bruni, faro tecnico e motivazionale del gruppo livornese. Il grande ritorno in casa cecinese è quello di Turini che dopo un grave infortunio e un lungo periodo di stop riparte da quella che è stata per anni la sua squadra. Tutto nuovo anche l’asse play/pivot titolare dove agiscono gli oriundi Sabotig e Barbotti. Per la Virtus si tratta della prova generale in vista del campionato con coach Evangelisti che ha la possibilità di testare per l’ultima volta i progressi della sua squadra. Da verificare questa sera anche l’amalgama tecnica del gruppo e le situazioni offensive e difensive provate dallo staff, che hanno portato risultati già nel test di sabato scorso. In settimana si è unito al gruppo rossoblu anche il classe 2006 Marco Liotta, proveniente da settore giovanile virtussino, che andrà a sostituire Francesco Muzzi che per esigenze scolastiche ha deciso di lasciare il doppio impegno e concentrarsi solamente sull’under 19 eccellenza. Domani intanto si chiude la seconda settimana della campagna abbonamenti ‘battito’. Tutti coloro che volessero sottoscrivere la tessera stagionale potranno farlo eccezionalmente anche oggi e domani visto che il palazzetto rimarrà aperto per lo svolgimento del 6’ Memorial Sandro Finetti.