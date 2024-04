La Stosa Virtus in missione a Casale. Braccagni: "Sarà una partita durissima"

Il treno verso i play-off si ferma oggi pomeriggio a Casale Monferrato. Alle 18 (diretta della partita sulla pagina Facebook ufficiale della Virtus) la Stosa scende in campo al PalaFerraris per affrontare la Junior Casale e dare un ultimo e decisivo assalto agli spareggi promozione. Basta infatti una vittoria nelle ultime due partite alla formazione senese per staccare il pass per i play-off visto che San Miniato, che insegue i rossoblù a 2 lunghezze di distanza, ha lo scontro diretto a sfavore nei confronti dei senesi. Non servono però tanti calcoli perché la Stosa deve pensare solamente a se stessa visto che in questo momento tutto è nelle mani di Olleia e soci che sono padroni del proprio destino. Un destino che sembra volersi accanire su Calvellini: nella gara di andata, persa dalla Virtus di sole 2 lunghezze, la guardia senese non riuscì a scendere in campo a causa di una fastidiosa forma influenzale. Ed anche per la partita di questa sera la presenza del numero 13 della Stosa è fortemente a rischio visto che nell’allenamento di mercoledì ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia. "Ci aspetta una partita durissima, una vera e propria battaglia - afferma il coach della Stosa Francesco Braccagni (nella foto)- Per noi sarebbe importantissimo portare a casa una vittoria per raggiungere matematicamente i Playoff. Conosciamo Casale e il valore assoluto del suo quintetto, con giocatori di diverse categorie superiori. Dovremo essere bravi a contenere in particolare De Ros e Formenti, che all’andata ci hanno fatto molto male, ma con un occhio di riguardo per tutti gli altri. La vittoria con Gazzada ci ha dato grande fiducia, ci stiamo allenando bene, i ragazzi sono carichi per arrivare al massimo all’appuntamento di stasera che sarà per noi fondamentale".