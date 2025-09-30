La strada del Grifone. A corrente alternata

E’ vero che la squadra, una volta in svantaggio non ha perso la testa e ha mostrato carattere, però è altrettanto vero che un gruppo di giocatori di qualità non può ritrovarsi, giocando per di più in casa, a rincorrere i giovani del Camaiore con il rischio di perdere addirittura la gara. Ed è già la seconda volta che il Grosseto deve rimontare l’avversario. La squadra di mister Indiani crediamo stia difettando sotto l’aspetto dell’equilibrio e questo può derivare anche dal fatto che il tecnico manda in campo schieramenti diversi con scelte che, a volte, davvero sorprendono. Inoltre questa mancanza di equilibrio può originare la mancanza di continuità nell’impostazione della manovra. Dopo la gara di Cannara il mister aveva sottolineato le difficoltà del reparto difensivo rispetto a quello offensivo; dopo la gara di Camaiore il discorso si è capovolto. "Inutile avere tanto possesso di pallone se poi non si concretizza": queste le parole di Indiani al termine del match contro i versiliesi.

Ma fra difesa ed attacco c’è anche il centrocampo. Il motore di questo Grosseto delle prime cinque giornate di campionato appare ancora in rodaggio e non riesce a trovare la marcia giusta. Ma il cammino da fare è ancora lungo ed il Grifone riuscirà a trovare la quadra. magari iniziando da Trestina dove il Grosseto, probabilmente, anticiperà il match a sabato.

P.P.