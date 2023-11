La strada del Grifone. A Ponsacco per altri 3 punti

In un clima un po’ particolare (le dichiarazioni del direttore generale Filippo Vetrini al termine della gara contro il Ghiviborgo hanno lasciato il segno tra gli sportivi che seguono quotidianamente le sedute di allenamento dei biancorossi al "Palazzoli") ieri pomeriggio i ragazzi di mister Bonuccelli si sono ritrovati per iniziare la preparazione in vista della trasferta di domenica in casa del Ponsacco. Il giudice sportivo ha squalificato in casa biancorossa per due giornate Matteo Della Bartolomea, preparatore dei portieri, che domenica è stato espulso dal direttore di gara per "frasi irriguardose nei confronti di un avversario" mentre nel Ponsacco sono stati squalificati Grea (3 giornate) e Nannetti (1). La squadra pisana, che domenica scorsa ha pareggiato (1-1) in casa del Vivi Altotevere Sansepolcro, si trova al penultimo posto della classifica con 5 punti insieme al Cenaia.

La vittoria ottenuta contro il Ghiviborgo ha dato utili indicazioni al tecnico Bonuccelli. Ad esempio la conferma di capitan Cretella nel reparto difensivo è risltata una scelta vincente che potrebbe essere adottata anche in futuro. Continua a crescere la condizione di Rinaldini i cui assist si stanno dimostrando davvero fondamentali per il bomber Marzierli. Ed in condizione soddisfacente viaggia anche Riccobono il quale, partito dalla panchina, ha realizzato il gol della vittoria.