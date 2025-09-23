La strada del Grifone. Biancorossi, nuova sfida

Dopo due gare consecutive interne il Grosseto domani si accinge ad affrontare la trasferta di Cannara, in terra umbra. Per i biancorossi di mister Indiani c’è la possibilità di calare un tris vista e considerata la consistenza della rosa delle due squadre anche se i rossoblù di mister Armillei, reduci dalla vittoria in trasferta in quel di Terranuova Traiana, saranno vogliosi di confermarsi davanti al pubblico amico per cui sicuramente non sarà una gara facile.

"Si profila una gara molto difficile – afferma Filippo Vetrini direttore generale del Grifone – come lo sono tutte le partite di questo campionato per cui dovrà essere affrontata con grande concentrazione. Per fortuna abbiamo una rosa in grado di gestire un numero così ravvicinato di impegni come le tre gare in una settimana. Per quanto riguarda la situazione degli inforunati sono in via di recupero tutti gli effettivi".

A dirigere la gara è stato designato l’arbitro Giosuè Ambrosino di Torre del Greco il quale si avvarrà dell’asssitenza di Federico Corbelli e Luca Angelini entrambi di Rimini. Gli sportivi ed i tifosi maremmani potranno acquistare direttamente, domani, al botteghino dello stadio "Spoletini" il biglietto d’ingresso al prezzo unico di 15 euro. Ieri si è conclusa la campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026: oggi sarà reso noto il numero degli abbonamenti sottoscritti.