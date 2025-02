La strada del Grifone. Caccia al secondo posto

E’ iniziata ieri pomeriggio sul terreno del "Palazzoli" la settimana di lavoro per i biancorossi di mister Consonni con Macchi e Marzierli che hanno lavorato a parte mentre Dierna ha ripreso a lavorare in perfetta condizione fisica. Il Grosseto, a questo punto del torneo, deve trovare la forza per affrontare le dodici gare che rimangono da disputare con nuovi stimoli anche se questa non appare una facile operazione. E sotto questo aspetto il mister deve essere in grado di "mettere benzina" in un "motore" che ha compiuto una marcia eccezionale nell’anno vecchio, ma che sembra essere andato in panne, anche per "guasti tecnici" rappresentati da infortuni e squalifiche, con l’arrivo del nuovo anno e con la sconfitta di Orvieto. I biancorossi ora si trovano ad occupare il quarto posto in classifica con 39 punti e dovrebbero porsi come obiettivo il raggiungimento del secondo posto.

Domenica, per la sesta gara del girone di ritorno, si presenta allo stadio "Zecchini" l’undici del Terranuova Traiana che arriva da una secca sconfitta casalinga per 3-1 ad opera dell’Ostia Mare. La squadra valdarnese si trova in zona playout, al terzultimo posto della classifica con 21 punti. Proprio quel Terranuova che, nella gara d’andata, con il successo clamoroso per 3-2 sul Grosseto determinò il cambio di allenatore sulla panchina biancorossa.