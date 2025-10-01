La strada del Grifone. Col Trestina si anticipa

Riccardo Cretella (nella foto), ex capitano del Grifone, dopo la risoluzione consensuale del contratto con il Grosseto, ha trovato l’accordo con la società Belvedere del presidente Clementini, militante nel campionato di Eccellenza. "Per ora non ho nulla da dire", ci ha detto ieri al telefono.

I biancorossi ieri pomeriggio si sono ritrovati al "Palazzoli" dove hanno iniziato la preparazione in vista della gara che li vedrà protagonisti nel prossimo turno in terra umbra. Per la sesta giornata del girone d’andata, infatti, il Grosseto anticipa a sabato, inizio alle 15, il match contro il Trestina, a Città di Castello. I tagliandi saranno disponibili venerdì dalle 19 al Bar Tripoli al prezzo di 10 euro. Nel giorno della gara nel settore ospiti il biglietto costerà tribuna 15 euro, gradinata 10 euro. L’undici del Trestina, allenato da Simone Calori, nell’ultimo turno ha pareggiato per 1-1 in casa del Montevarchi; in classifica la squadra umbra ha 4 punti.

Dopo il deludente pareggio interno con il Camaiore i biancorossi sono chiamati ad un riscatto anche se l’avversario di turno rappresenta un ostacolo impegnativo da superare nonostante l’attuale classifica. La squadra biancorossa deve dare continuità alla propria azione. L’anticipo a sabato della gara di domenica si è reso necessario in quanto i biancorossi mercoledì prossimo saranno impegnati in nel turno di Coppa Italia.