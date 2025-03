La strada del Grifone. Fermi per il "Viareggio"

I biancorossi ieri pomeriggio si sono ritrovati al "Palazzoli" per l’inizio della preparazione settimanale anche se domenica il campionato osserverà un turno di riposo per la disputa della Viareggio Cup e riprenderà la domenica successiva con la trasferta di CivitaCastellana contro l’undici del Flaminia. Assente per motivi familiari mister Consonni, a dirigere la seduta di allenamento è stato Tommaso Salvestroni, allenatore in seconda, affiancato da Gianni Di Meglio. Quando mancano sette giornate al termine nella tifoseria biancorossa ormai è subentrata la rassegnazione per un’altra stagione buttata via. Del resto in casa del Grifone, come ha dichiarato il patron Gianni Lamioni nell’incontro di sabato mattina con i tifosi e gli sportivi, il pensiero ormai è già alla prossima stagione. Ma al momento tutto fa pensare che il prossimo anno sia ancora più ostico. In questo senso è stato esplicito Paolo Giovannini, direttore generale del Follonica Gavorrano, che in sala stampa nel dopo-partita del derby ha affermato che si sta già attrezzando per vincere nella prossima stagione. E per restare vicino a noi anche il Poggibonsi con l’arrivo di mister Baiano al posto di Calderini dimostra l’intenzione di fare bella figura. Senza, poi, considerare che ci sarà anche il Siena tra la società di primo piano e, se restasse questo girone, anche l’Ostia Mare del presidente De Rossi. Serve altro?

Paolo Pighini