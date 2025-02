La strada del Grifone. Gara piena di incognite

Sarà un match di cartello quello di domani in Umbria tra Fulgens Foligno e Grosseto con i supporter biancorossi che saranno posizionati in tribuna. Big match del girone E: infatti si sfidano umbri e maremmani, terza e quarta forza della classifica, con le due compagini che sono separate da due punti. Terzo posto in palio insomma anche se le incognite su questa partita sono molte.

I padroni di casa nell’ultimo turno hanno perso per 2 a 1 contro il Follonica Gavorrano, ma tutto sommato vivono un buon periodo di forma, il percorso degli ultimi dieci incontri infatti è di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Anche il Grosseto è reduce da un passo falso nell’ultimo turno, infatti ha lasciato i tre punti al Terrranuova Traiana, e negli ultimi sei incontri incontri ha ottenuto una sola vittoria, tre pareggi e due sconfitte. Un trend che non può soddisfare nessuno, insomma.

Incognite anche sulla formazione che mister Gigi Consonni potrà schierare, considerate le assenze per squalifica (Sabelli) e per infortunio (Cretella, Marzierli, Dierna e Macchi).

Per la sfida di domani ci saranno disposizioni particolari per i tifosi biancorossi impegnati allo stadio "Enzo Blasone" di Foligno. La società di casa ha informato i propri tifosi che per motivi di sicurezza la tifoseria umbra sarà ospitata nella gradinata lato palasport. Ai tifosi del Grosseto invece è stata riservata la tribuna ed annessa biglietteria.

I biglietti possono essere acquistati anche in prevendita al sito www.boxol.it. In questo caso saranno attivati i diritti di prevendita. Biglietti per i tifosi ospiti al prezzo di 14 euro.