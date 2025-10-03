La strada del Grifone. In tre salutano la squadra

Oggi rifinitura per i biancorossi che domani in trasferta affronteranno il Trestina. Nella seduta di allenamento svoltasi al "Palazzoli" il difensore Guerrini è rientrato in gruppo per cui è a disposizione di mister Indiani mentre l’attaccante Gerardini ha svolto un lavoro differenziato e rientrerà in gruppo la prossima settimana insieme al portiere Tognetti. Una gara non facile da affrontare, ma sicuramente alla portata dei maremmani anche se, ormai, è chiaro che non deve essere sottovalutato nessun avversario. Sarà fondamentale l’atteggiamento e l’approccio con cui i biancorossi scenderanno in campo. Arbitro dell’incontro, inizio alle 15, è stato designato Alessandro Copelli della sezione di Mantova; assistenti Riccardo Liotta di San Donà Piave e Simona Cavallari di Ravenna. I biglietti per la gara di domani sono disponibili fino alle 19 odierne Bar Tripoli 0al prezzo di 10 euro.

Intanto il direttore generale Filippo Vetrini ha confermato l’uscita di tre giocatori, fra cui due ’Under’. Si tratta di Veis Shenaj passato in via definitiva al Poggibonsi mentre Cedric Gnazale è stato ceduto in prestito al Cannara. Lascia il gruppo biancorosso anche Matteo Carlotti che passa al Belvedere raggiungendo così Cretella. "Altre tre uscite sono tante – ha commentato Vetrini –, credo che dovremo tornare sul mercato".