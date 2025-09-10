La strada del Grifone. La testa già al Foligno

Assorbita la delusione per la sconfitta di Seravezza, i biancorossi sono chiamati ad un pronto riscatto anche se la gara di esordio allo stadio "Zecchini" non si presenta per nulla facile. Domenica, infatti, arriva il Foligno, allenato da Alessandro Manni, che nella gara di debutto davanti a 1500 spettatori ha piegato (4-2) la resistenza dell’Aquila Montevarchi.

Per il Grosseto, invece, col Seravezza è arrivata una sconfitta inaspettata, ma è una conferma ulteriore che non esistono partite facili o avversari da sottovalutare nonostante la differenza di qualità, sulla carta, dei giocatori in campo.

In settimana da valutare le condizioni fisiche di Dierna e Cretella, domenica scorsa fermi per infortunio. E come da tradizione, al debutto del Grifone in casa, il Club Anno Zero del presidente Guido Borsetti e dell’ex Giorgio Mangiapane consegnerà gratuitamente agli sportivi presenti nello stadio "Zecchini" il classico ’calendarietto’ con le date delle partite del girone d’andata e di ritorno con le soste previste e l’elenco dei giocatori biancorossi nella rosa della stagione 2025-2026.

La società biancorossa ricorda che fino al 20 settembre è attiva la campagna abbonamenti "Con Orgoglio e Passione". Intanto al Centro Sportivo di Roselle sono stati annullati gli allenamenti di ieri e di oggi delle squadre giovanili a causa dell’allerta meteo arancione da parte della Regione Toscana.