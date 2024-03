La strada del Grifone. Novità in formazione

Prima gli schemi sul campo in sintetico poi partitella con schemi d’attacco a metà campo su quello in terra, per finire alcune esercitazioni con palla inattiva. Così mister Malotti ieri pomeriggio ha preparato il match che domenica vedrà il Grosseto impegnato in trasferta con il Poggibonsi (inizio alle 15) sul terreno dello stadio "Stefano Lotti". Una gara che i biancorossi devono assolutamente vincere se vogliono mantenere vive le speranze di un successo finale.

Rese note, intanto, le modalità per gli sportivi ed I tifosi maremmani che vorranno seguire il Grifone: l’accesso nella gradinata riservata ai sostenitori del Grosseto sarà gestito da via Marmolada dove sono previste aree di parcheggio per le autovetture. Il giorno della partita il botteghino dello stadio senese situato in via Marmolada resterà aperto. Il costo del biglietto nel settore ospiti è stato fissato in 10 euro; i ragazzi fino a 12 anni ingresso gratuito.

Per quanto riguarda lo schieramento mister Malotti ha provato diverse soluzioni: la sensazione è che l’attaccante Nocciolini potrebbe partire dall’inizio così come potrebbe tornare in squadra anche il "jolly" Aprili. Al posto dello squalificato Sabelli dovrebbe giostrare a centrocampo Bensaja accanto a Cretella. Morelli ha lavorato a parte; ancora a riposo Arcuri e Giustarini.