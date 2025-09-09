La strada del Grifone. Partenza molto amara

Inizia in maniera sfortunata il cammino del Grosseto in campionato. I biancorossi di mister Indiani, infatti, fanno rientro in Maremma dopo essere stati sconfitti dal Seravezza nella gara di esordio del torneo. Le sconfitte fanno sempre male inutile negarlo, soprattutto quando parti con il favore del pronostico ed in modo particolare quando il film della partita parla di un Grosseto padrone del campo per gran parte della gara, ma che non concretizza. E alla fine è soltanto questo che conta anche se, chiaramente, mister Indiani è rimasto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi considerando anche il profondo rinnovamento effettuato dal tecnico. Nelle altre squadre il rinnovamento è molto più limitato. Il passo falso di Riccobono e compagni, inutile negarlo, ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi del Grifone che speravano in un altro tipo di partenza. Il tecnico Indiani, dall’alto dei suoi undici campionati vinti e forte del concetto dei ’sedici titolari’, nella ripresa ha effettuato le sostituzioni necessarie per migliorare l’andamento della gara, ma il risultato finale non gli ha dato ragione: il tecnico sicuramente ne trarrà indicazioni utili a partire già dal match casaligno di domenica che vedrà allo "Zecchini" l’undici del Foligno: la squadra umbra ha calato subito un poker (4-2) al debutto interno contro il Montevarchi.