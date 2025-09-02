La strada del Grifone. Preso anche un portiere

I biancorossi, dopo la vittoria sul Terranuova Traiana, ieri hanno iniziato la preparazione sul campo della Corte degli Ulivi in vista della trasferta di domenica in casa del Seravezza Pozzi nella gara valida quale prima giornata del campionato. La squadra versiliese è stata eliminata dalla Coppa Italia dal Prato che, secondo i pronostici, dovrebbe essere la vera antagonista del Grosseto. Marzierli e compagni contro la formazione di mister Becattini hanno confermato una buona condizione fisica. E’ chiaro che la vittoria per 1-0 non fotografa l’andamento del match dal momento che sono state create diverse occasioni da rete. Il fatto di non aver raddoppiato e di non aver chiuso la partita al momento opportuno, però, rappresenta un limite per superare il quale mister Indiani dovrà ancora lavorare. Succede spesso, infatti, a questi livelli, che una sola disattenzione possa compromettere la vittoria. Intanto in casa biancorossa c’è da registrare un altro arrivo. Si tratta del portiere Alessio Marcu, classe 2007, prelevato in prestito dalla Juventus. La società maremmana ha voluto ringraziare "i direttori Chiellini e Scaglia per la collaborazione ed il buon esito della trattativa".

Questo il programma di lavoro della settimana: oggi (9.30 e 15), alla Corte degli Ulivi; domani alle 18 allo stadio ’Vezzosi’ match contro l’Orbetello; giovedì alle 15 Corte degli Ulivi; venerdì alle 15 Corte degli Ulivi, sabato alle 9.30 allenamento allo stadio ’Zecchini’.