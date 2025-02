La strada del Grifone. Sabelli squalificato

Come era prevedibile è arrivata la squalifica per Piergiorgio Sabelli, fermato per un turno dal giudice sportivo perchè, diffidato, è stato ammonito domenica. Mister Consonni, dunque, avrà un problema in più nel mandare in campo lo schieramento domenica prossima quando il Grosseto dovrà affrontare la trasferta di Foligno. La squadra umbra torna davanti al pubblico amico dopo la sconfitta rimediata in casa del Follonica Gavorrano: la Fulgens, terza in classifica e autentica rivelazione di questo girone, vanta 41 punti contro i 39 dei maremmani.

Ieri pomeriggio al "Palazzoli" il patron Gianni Lamioni ha fatto visita ai giocatori biancorossi. Sul campo Macchi, Marzierli e Dierna hanno svolto un lavoro differenziato rispetto agli altri componenti del gruppo. Ovviamente anche capitan Cretella, che non vede l’ora di tornare a disposizione del tecnico, sta svolgendo un lavoro differenziato. E’ chiaro che il Grosseto è chiamato ad interrompere l’iter intrapreso in queste sei gare del nuovo anno per cercare di dimostrare che la cavalcata trionfale delle otto vittorie consecutive non può essere considerata un’eccezione. Il Grosseto ha un nome e una storia che non possono essere dimenticati dai giocatori che indossano la casacca biancorossa.