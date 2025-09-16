La strada del Grifone. Tre punti importanti

Sono arrivati i primi tre punti per il Grosseto e questo è il dato più importante della seconda giornata di campionato. I biancorossi di mister Indiani hanno superato l’ostico Foligno al termine di un incontro, non esaltante nella prima frazione, nel quale hanno legittimato la vittoria con una ripresa più efficace, con la rete del bomber Benedetti alla sua seconda realizzazione in due partite, anche se alla fine la differenza di una sola rete appare un po’ stonata rispetto a quello che si è visto in campo.

"Paura di non vincerla", ha detto mister Indiani; "Bisogna essere più cinici", ha affermato il dg Filippo Vetrini: ebbene in questi due concetti ci sta il limite di una squadra che deve chiudere il match senza arrivare ai minuti finali con il rischio di un pareggio. Certi errori possono derivare dal fatto che i sincronismi non sono ancora perfetti, come è naturale, dal momento che si tratta di una squadra, compresi i 15 e 16 giocatori di qualità chiamati in campo dal mister, che ha bisogno di trovare il giusto amalgama. La strada è sicuramente quella giusta per arrivare al mese di marzo puntuale all’appuntamento. E poi non bisogna dimenticare gli infortunati Cretella, Disanto, Fioravanti e Guerrini.

Sabato il Grosseto gioca nuovamente allo "Zecchini" per ospitare, inizio alle 15, l’Aquila Montevarchi nell’anticipo della terza giornata. Ci sono tutti i presupposti per vedere sugli spalti dello stadio un maggior numero di tifosi e sportivi considerati i 1200 circa (compresi gli abbonati) che hanno seguito il Grifone contro il Foligno. E a proposito del match di domenica da segnalare l’ottima iniziativa che si è svolta prima dell’inizio della gara, voluta dal presidente Francesco Lamioni, nei confronti dei ragazzi e ragazze della Fondazione Il Sole nell’ambito dell’iniziativa "Dna Biancorosso".