La strada del Grifone. Tre partite per il rilancio

Inizia domenica un trittico di gare di fine anno che potrebbe rivelarsi davvero ben augurante per i biancorossi di mister Bonuccelli. Domenica in casa con il San Donato Tavarnelle, per la quindicesima giornata del girone d’andata, poi trasferta ad Orvieto e chiusura allo "Zecchini" con l’Aquila Montevarchi. Sulla carta tre partite, da disputare in dieci giorni, che potrebbero lasciare in eredità altrettanti successi. A patto di giocare come la squadra è in grado di fare.

Capitan Cretella e compagni, dopo il successo esterno di Forte dei Marmi, hanno ritrovato, maggiore serenità. Anche la classifica dopo il turno di domenica si è accorciata a dimostrazione che ogni giornata di campionato può offrire sempre sorprese. Ieri è arrivata la conferma da parte del giudice sportivo della squalifica per un turno di Gianni Riccobono (nella foto). I biglietti per la gara sono disponibili al Centro Sportivo di Roselle, nelle rivendite autorizzate Tabaccheria Stolzi, Edicola La Vasca ed Edicola il Semaforo ed online sul circuito Ciaotickets. Dopo la Giornata Biancorossa effettuata contro la Pianese tornano ad essere valide le tessere stagionali di abbonamento: dopo le 2000 presenze contro la Pianese è auspicabile una conferma in questa direzione.