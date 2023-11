La strada del Grifone. Una difesa da inventare

Si conclude domani il tour de force che ha visto impegnato il Grosseto negli ultimi dieci giorni tra campionato e Coppa Italia. Domani, inizio alle 14.30, i biancorossi saranno di scena allo stadio Bernicchi di Città di Castello per affrontare il Trestina nella decima partita del girone d’andata. I biglietti per assistere all’incontro sono in vendita fino alle 19 di oggi al costo di 10 euro. Ieri pomeriggio i biancorossi hanno svolto la seduta di allenamento al Palazzoli disputando una partitella in famiglia sotto gli occhi attenti e vigili di mister Bonuccelli pronto ad intervenire anche in maniera decisa nell’offrire le indicazioni giuste ai giocatori. Dopo la vittoria con il Poggibonsi, infatti, Cretellla e compagni sono chiamati a prolungare le vittorie anche se il tecnico del Grifone dovrà inventare il reparto difensivo con la squalifica di Schiaroli e con la probabile assenza di Bruni che ieri si è allenato a parte. E a proposito di difensori è perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto il calciatore Matteo Morelli per la ricostruzione sub totale del legamento crociato del ginocchio sinistro, intervento effettuato nella casa di cura Villa Fiorita di Perugia dal consulente ortopedico della società, dottor Giuseppe De Angelis: per la ripresa dell’attività agonistica previsti cinque mesi. Arbitro di Trestina-Grosseto è stato designato Giuseppe Sassano della sezione di Padova; assistenti Andrea Gookooul di Civitavecchia e Clauido Habazaj dell’Aquila.