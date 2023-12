La sveglia della Folgore suona troppo tardi

Poteva essere l’occasione per accorciare sulla vetta, l’ultima chiamata per una Folgore Caratese che si ricorda di “giocare“ soltanto nel secondo tempo. Troppo tardi. Perché la capolista Arconatese è squadra quadrata e soprattutto intelligente, che sblocca la situazione al primo tiro in porta e poi gestisce il resto della partita. Con ordine, mantenendo il pallino del gioco e rallentando i ritmi nei primi 45 minuti. Con più apprensione nella ripresa, ma per merito della Folgore che attacca anche se non fa gol. E ora il primo posto scivola via a -15, i playoff (che, è comunque sempre bene ricordare, in serie D contano zero) e il Piacenza a -7, guardando sopra.

Ma se in casa Folgore si guardano alle spalle e qualcuno fa due conti, i playout sono a -1 in una classifica ancora corta e compatta nella seconda metà dopo 16 gare. Ma va detto. E cosa dice invece mister Parlato, che avrà discreti poteri in tema di mercato?

"Nel primo tempo siamo stati poco coraggiosi nell’affrontare la partita – l’analisi dell’allenatore –. Nel secondo tempo, invece, l’ho letta diversamente, ho fatto dei cambi e si è giocato a una porta sola. Il piglio, la voglia di fare gol però devono subentrare dall’inizio e non al 46’. L’impegno non è bastato, come spesso avviene nel calcio, per portare a casa i tre punti". Alludevamo poco sopra al mercato. Quale sarà la strategia della Folgore? Investire ancora, credere nella grande rimonta? O entrare in “gestione controllata“ considerando il passivo di 15 punti irrecuperabile? Questa è una decisione che spetta al presidente Michele Criscitiello che, si sa, è tipo duro a cedere il passo. Il resto lo scopriremo a breve…

Ro.San.