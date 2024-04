La svolta nel finale. Barbati al 93’ fa esplodere la festa de La Pieve. Sono punti che rilanciano la sfida per la salvezza

bagnolese

1

la pieve nonantola

2

BAGNOLESE (4-1-4-1): Scardovelli; Alessandro Denti, Dav. Calabretti, Curti, Fiorentino; Ogunleye; Corbelli, Piras (22’ t Ganassi), Coscelli (45’st Fino), Dan. Calabretti (21’st Posponi); Napoli. A disp. Giaroli, Baldini, Curcio, Scalea, Lecce, Dwomoh. All. Rizzo.

LA PIEVE (4-4-2): Fiorito; Gobbi, Canalini (1’st Quitadamo), Barbati, Bellentani; Lo Bello, Cehu, Boriani (15’st Bojardi), Margotta; Cheli, Alex Rizzo (33’st Guerzoni). A disp. Ortensi, Lugli, Pellegrino, Coscarella, Rizzi, Bevini. All. Chezzi.

Arbitro: Arrigoni di Ravenna

Reti: 40’ Dan. Calabretti, 20’st (rig.), 48’st Barbati

Note: ammoniti Curti, Fiorentino, Margotta

La seconda vittoria di fila permette a La Pieve (foto) di staccare a +5 il Faro penultimo e agganciare al terz’ultimo posto la Fidentina, attesa domenica a Nonantola per il decisivo scontro diretto. La già retrocessa Bagnolese passa al 40’ con il lunghissimo traversone di Corbelli, servito in spizzicata da Napoli, che trovava sul palo più lontano l’inserimento di testa di Daniele Calabretti. Nella ripresa la punizione di Corbelli deviata di tacco da Napoli attraversa tutta la porta modenese con Piras e Denti un attimo in ritardo. Poi al 20’ il pareggio su calcio di rigore di Cheli, per fallo di Curti sul subentrato Bojardi, poi all’ultimo tentativo l’incornata di Barbati sugli sviluppi di un angolo che fa volare la squadra di Chezzi regalando un finale di stagione incandescente.