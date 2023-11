La Tarros Sarzanese riprende il Canaletto all’87’. Rollandi salva il Levanto contro il Don Bosco

CANALETTO Sepor

1

TARROS sarzanese

1

CANALETTO SEPOR: Mazzini, Ferri, Ugolini (90’ Lazzerini), Vanni, Gambino, Rossi (84’ Pedaci), Menacho (67’ Fiorini), Paparcone, Carlini (74’ Biloni), Marte Rosario (80’ Galloro), Natale. A disp. Ferdeghini e Campagni. All. Plicanti.

TARROS SARZANESE: Blandi, Milone (46’ Tonazzini), Cristiani, Musetti, Casciari (62’ Di Martino), Neri, Barattini, Fabiani, Valesi (68’ Fagandini), Tivegna, Tedoldi (46’ Mannelli). A disp. Pondelli, Mazzi, Negri, Alieny, Caleo. All. Fabiani.

Arbitro: Masini, assistenti Muschetti e Biasotti, di Genova.

Marcatori: 20’ Marte Rosario e 87’ Musetti.

Note: espulso al 79’ Ferri.

LA SPEZIA – Finisce in parità all’"Astorre Tanca" il derby provinciale di Promozione fra il Canaletto Sepor e la Tarros Sarzanese. Padroni di casa guidati da mister Plicanti in vantaggio dopo una ventina di minuti con Marte Rosario, bravo a sfruttare un momento d’indecisione dell’intera retroguardia sarzanese. Segue una lunga fase con occasioni da rete alternate sui due fronti, a cavallo tra primo e secondo tempo. La Tarros non smette mai di cercare il pari, i canarini non riescono a chiudere il match, finché a pochi minuti dal termine un colpo di testa su azione di calcio d’angolo di Musetti, quando la Tarros (in superiorità numerica dopo l’espulsione per somma di ammonizioni di Ferri) era ormai in pieno "forcing", genera il definitivo pareggio.

Andrea Catalani