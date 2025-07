La Top 11 di Palla al centro. Cristiani miglior allenatore

Passione calcistica allo stato puro quella riversata venerdì sera nella centralissima piazza Mazzini di Viareggio con una fiumana di personaggi intervenuti fra platea e palco per celebrare l’appena conclusa annata 2024/25 del pallone dilettantistico in Versilia proiettandosi già, con commenti e anticipazioni legate ai movimenti di calciomercato in atto, su quella prossima.

Un autentico successo di pubblico è stata la serata d’apertura della tre giorni del Versilia Football Planet di Marco Calamari (grande evento a tema calcio che durerà fino a stasera: oggi la “chicca“ conclusiva è il premio letterario “Autore di stile“) che coincideva con la puntata finale della stagione dell’apprezzato e seguitissimo format social/tv ’Palla al centro’ condotto dal nostro giornalista Simone Ferro, con la regia di Andrea Ristori. Ospite sul palco il mito Eraldo Pecci, ex campione scudettato col Toro anni ’70 ora opinionista alla Domenica Sportiva sulla Rai. Le “perle“ romantiche di Pecci hanno impreziosito una serata sul mare sotto le stelle dove i protagonisti sono stati i migliori della stagione in Versilia dalla D alla Seconda categoria.

La Top 11 (schierata col 4-4-2) premiata è stata: Ettore Lagomarsini (Seravezza) in porta; difesa col 2006 Lapo Paolieri (Seravezza), Tommaso Ricci (Viareggio), Matteo Zambarda (Camaiore) ed il 2007 Matteo Arcidiacono (Forte dei Marmi); centrocampo con Nicola Cornacchia (Camaiore), Mattia Pacini (Capezzano), Danilo Greco (Seravezza), Tommaso Frusteri (Corsanico); attacco con Alessio Saviozzi (Torrelaghese) e Niccolò Chiaramonti (Camaiore). Il miglior allenatore, che ha vinto la “Panchina brillante“, è Pietro Cristiani del Camaiore. Premiati poi anche Lorenzo Del Soldato del Forte (giocatore rivelazione) e Leonardo Terigi del Pietrasanta (per la carriera).