La trasferta a San Giovanni Valdarno. Cenaia, il debutto di Agostino non dà frutti

SANGIOVANNESE

1

CENAIA

0

SANGIOVANNESE: Barberini, Di Rienzo, Farini, Rosseti, Simonti, Nannini (53’ Disegni), Baldesi (87’ Massai), Sacchini; Bartolozzi, Regolanti (69’ Iaquinta), Oubakent (53’ Benucci). A disp. Timperanza, Ratti, Dei, Campo, Senesi. All. Rigucci.

CENAIA: Baroni, Pasquini (46’ Picchi), Signorini, Scuderi, Simonini (65’ Manfredi), Papini, Caciagli, Rustichelli (56’ Bartolini), Sanyang (85’ Tognocchi), Borselli (75’ Quilici), Macchia. A disp. Simoncini, Rossi, Malara, Di Bella. All. Iacobelli (in panchina Dal Bo’).

Arbitro: Antonio Spera di Barletta.

Reti: 5’ Regolanti.

SAN GIOVANNI VALDARNO – Bel gioco e le tante occasioni create, e anche un gol annullato a cui sono seguite un mare di proteste, non bastano al Cenaia per portare via punti dal campo della Sangiovannese. È un debutto amaro per il nuovo allenatore degli arancioverdi, Agostino Iacobelli, arrivato a metà settimana al posto del dimissionario Macelloni. La squadra completamente rivoluzionata nel modulo, dal tradizionale 3-5-2 al 4-2-3-1, agli uomini in campo con i debutti dei nuovi arrivati Scuderi nel ruolo di difensore centrale e di Tognocchi mezz’ala. La gara inizia subito in salita con i locali che passano in vantaggio al 5’ con Regolanti che riceve un lungo lancio e di sinistro insacca cogliendo impreparato il portiere ospite. Molto positiva la reazione del Cenaia che non si abbattere e prova a confezionare l’occasione per arrivare al pareggio. All’intervallo si va al riposo sull’1-0. Anche nella ripresa è un buon Cenaia, propositivo e pericoloso. Grandi proteste del Cenaia quando al 55’, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, arriva la rete di Sanyang. L’arbitro convalida il gol, il guardalinee alza la bandierina e fa annullare la rete che avrebbe portato al pareggio. Tante le proteste dei giocatori ospiti. Al 69’ grande occasione per il Cenaia con un bel tiro di Macchia che passa tra una selva di gambe ma Barberini con un colpo di reni è bravissimo a deviare sopra la traversa. Nel finale vanno sfumando le azioni pericolose con Signorini e compagni.

l.b.