La trasferta. Come acquistare i biglietti di accesso al settore ospiti

E’ iniziata da ieri pomeriggio la prevendita dei biglietti a Poggibonsi per il settore ospiti dello stadio Artemio Franchi, in vista del derby di domenica prossima. È aperta a tale proposito la segreteria dell’Us Poggibonsi, in viale Marconi. I tagliandi, si fa sapere dal sodalizio giallorosso tramite i social media, potranno essere acquistati da residenti nel comune di Poggibonsi e territori limitrofi. E’ possibile quindi acquistare il biglietto per il settore ospiti presso la segreteria del Poggibonsi, allo Stefano Lotti. Occorre recarsi presso la sede della Us Poggibonsi, in possesso di un documento d’identità. E ciò vale anche per i bambini fino a 7 anni, ai quali spetta l’ingresso omaggio, perché devono registrarsi in segreteria in un elenco che verrà consegnato alla società ospitante. Orari: oggi e domani dalle 16 alle 20, sabato dalle 16 alle 19. L’importo è di 15 euro (biglietto omaggio fino a 7 anni).