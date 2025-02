La trasferta dei Mobilieri. Ponsacco coglie l’occasione giusta. La giornata no per la Massese

MASSESE 0 PONSACCO 1

MASSESE: Mariani A., Mapelli, Quilici, Cecilia (62’ Costanzo), Andrei, Favret, Bartolomei (53’ Buffa), Mariani F., Lorenzini (86’ Lazzini), Anich, Ferrara. A disp. Cozzolino, Bossini, Brizzi, Romiti, Rami, Girelli. All. Gabrielli.

PONSACCO: Lampignano, Gemignani, Crecchi, Burato, Colombini, Mancini, Volpi (75’ Rinaldi), Borselli, Marrocco (89’ Riccomi), Pallecchi (78’ Regoli), Pini (58’ Fischer). A disp. Campinotti, Di Giulio, Pisani, Marinai, Landini. All. Tocchini.

Arbitro: Augello di Agrigento.

Marcatori: 33’ Pallecchi.

Note: spettatori 190; angoli 11-2; ammoniti Quilici, Mapelli, Lampignano, Lorenzini; recupero 1’ e 4’.

Massa - Campo brutto ma massese ancora di più. La squadra bianconera è caduta in casa contro il Ponsacco complicando non poco la sua corsa play-off. E’ stata una domenica decisamente storta per gli apuani che si sono fatti sorprendere al 33’ da un bel tiro a giro di Pallecchi sul quale i pisani sono stati bravi a costruire il proprio successo. La formazione di casa, priva inizialmente del bomber Buffa, ha faticato a rendersi pericolosa. Nella ripresa le zebre sono rimaste costantemente nella metà campo avversaria collezionando alla fine ben 11 calci d’angolo ma costruendo davvero poco. Il match è iniziato con un bolide da fuori di Burato al 4’ respinto coi pugni da Mariani. L’altro Mariani ha risposto a sua volta al 21’ con un siluro smanacciato in angolo da Lampignano. Dopo il vantaggio il Ponsacco ha chiuso il tempo con un altro fendente di Burato disinnescato ancora con bravura da Mariani. Nella ripresa è ripartita meglio la squadra ospite, vicina al raddoppio al 52’ con una rasoiata dal limite di Pallecchi sventata dal solito Mariani. La Massese ha provato a correre ai ripari cambiando qualcosa in attacco. L’ingresso di un Buffa non al meglio ha dato più presenza in area ma le opportunità migliori sono nate da prodezze balistiche di Anich (60’) e Mapelli (73’) miracolosamente neutralizzate dal portiere. Ultimo brivido all’87’: Lazzini ha crossato da destra ma il tiro ravvicinato di Buffa, su sponda di Ferrara, è stato ribattuto da un difensore.

Gianluca Bondielli