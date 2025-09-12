La trasferta. "Il Trodica a Jesi con Bellusci e Misuraca»

Il Trodica si presenta a Jesi con le novità Misuraca e Bellusci, quest’ultimo in arrivo da Recanati. "Si tratta – dice l’allenatore Roberto Buratti – di due colpi importantissimi che aumentano l’esperienza e la qualità del gruppo. Ma ritengo che al di là dei singoli, e noi ne abbiamo alcuni che sono di categoria superiore, sia sempre il gruppo a fare la differenza. Colgo l’occasione per ringraziare il diesse Sirolesi per avermi messo a disposizione una rosa di questo livello". Ma adesso c’è in testa solo la gara a Jesi. "Ci attende – spiega – una partita complicata, ma in fondo non ce ne sono di semplici. I leoncelli hanno nell’attacco il punto di forza potendo contare su Minnozzi, Giovannini e Tittarelli. Entrambe siamo reduci da un debutto negativo, anche se noi abbiamo pareggiato ma al 91’ stavamo vincendo 3-1". Siamo all’inizio della stagione e le squadre si devono ancora assestare. "E infatti – osserva Buratti – ci sono stati tanti pareggi all’esordio perché le formazioni non sono ancora al top della condizione, molte società hanno cambiato diversi giocatori e ci vuole tempo per amalgamarsi".