La trasferta. Oggi ultimo giorno per acquistare il biglietto del Muzi

Ultima chance per acquistare i biglietti per la partita Orvietana-Siena. I tagliandi possono essere acquistati soltanto in prevendita al sottopassaggio alla Lizza, aperta oggi pomeriggio dalle 16 alle 19 (domani, allo stadio, non sarà possibile comprare i ticket per il settore ospiti). Il prezzo del biglietto d’ingresso allo stadio Muzi è di 13 euro. Il Siena FC comunica inoltre che l’Orvietana ha predisposto la vendita di un biglietto ridotto per gli under 14 al prezzo di 10 euro. La biglietteria del sottopassaggio alla Lizza sarà aperta anche per la consegna dell’abbonamento stagionale, per chi ancora non lo avesse ritirato e per il ritiro delle sciarpe esclusive (non in vendita, a edizione limitata) per i possessori della Membership Card, la . I tifosi bianconeri che oggi non riuscissero a ritirare la sciarpa troveranno dei punti di appositi allestiti allo stadio durante le partite casalinghe. La tessera associativa, che è sempre possibile sottoscrivere, permette di registrare il proprio nome nell’elenco ufficiale dei soci del club bianconero e usufruire di offerte esclusive e anticipazioni su notizie e eventi del mondo Robur.