La trasferta. Saranno circa 250 i tifosi al seguito dei giallorossi

Duecentocinquanta tifosi giallorossi al seguito del Poggibonsi nell’appuntamento odierno in programma allo stadio Artemio Franchi. È questo il numero dei biglietti acquistati presso la segreteria di viale Marconi dai sostenitori del Poggibonsi per il settore ospiti dell’impianto che è sede nel pomeriggio dell’atteso match. La cifra in materia di adesioni è stata ufficializzata ieri sera dalla società guidata dal presidente Giuseppe Vellini, a conclusione, alle 19 in punto, delle operazioni di prevendita dei tagliandi iniziate giovedì, sulla base delle modalità indicate nei giorni scorsi dagli addetti ai lavori del sodalizio stesso. I supporter dei Leoni, come annunciato dalla gradinata attraverso i canali social e i volantini affissi, si ritrovano al parcheggio nell’area di Salceto, per raggiungere Siena per il derby che ha inizio alle 14,30 e che è valido per la venticinquesima giornata, ottava di ritorno, del girone E di serie D.