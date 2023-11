La trasferta. Vendita biglietti del settore ospiti al costo di 10 euro

Un entusiasmo che cresce partita dopo partita, quello dei tifosi della Robur. I ragazzi di Magrini, gol dopo gol, vittoria dopo vittoria, sta trascinando il popolo bianconero che, sia in casa che in trasferta, non fa mai mancare il proprio sostegno alla squadra. Bella l’immagine che ogni volta accompagna il rientro di Bianchi e compagni nello spogliatoio: la Marca del Palio cantata tutti insieme con i giocatori che ne stanno anche imparando il testo… Un’altra trasferta, intanto, è alle porte: domenica – fischio di inizio alle 14,30 – il Siena è atteso dall’Audax Rufina: la società bianconera informa che, in occasione della partita, sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti presso la biglietteria dello stadio ‘Comunale’ di Rufina. Il prezzo dei ticket è di 10 euro per il biglietto intero e di 5 euro per il biglietto ridotto.