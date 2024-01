La trasmissione tv dei Fedelissimi. L’ex Maccarone: "Siena, gran campionato. Fa male vedere le condizioni dello stadio»

L’ex attaccante bianconero Massimo Maccarone, accompagnato dall’altro ex e oggi suo vice Daniele Ficagna, è stato ospite martedì sera dei Fedelissimi, per la puntata settimanale di ‘Al Club con la Robur’. "Il Siena sta facendo un grande campionato – ha detto Big Mac, reduce dall’esperienza sulla panchina del Piacenza –, con un grande allenatore, domina quasi tutte le partite. Anche il supporto del tifo dà una spinta importante. Vederlo in questa categoria fa male, così come fa male vedere le condizioni dello stadio. È sempre stato uno dei campi più belli di Serie A. Ci vorrà tempo e pazienza, anche se ne avete avuta già tanta in questi ultimi anni". "Ci sarà un qualcosa che ci farà rincontrare – ha aggiunto –. Ne sono convinto, è una cosa che mi sento e mi riempirebbe di orgoglio. Da allenatore sono un gran rompiscatole, pretendo tanto, dall’organizzazione fino alla scelta dei campi, ma so anche adattarmi. Se venissi a Siena vorrei fare grandi cose e portare grande entusiasmo".