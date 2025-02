La Triuggese ha scelto un nuovo allenatore:. Ruggiero per salvarsi

La Triuggese da martedì sera ha un nuovo allenatore.

La società ha scelto di affidare la guida della squadra dopo le dimissioni di Alessandro Casiraghi ad Alessandro Ruggiero, nella passata stagione alla guida (sempre da subentrante) del Biassono condotto a una complicata salvezza nel girone B di Promozione.

Ruggiero esordirà domenica in casa nello scontro diretto contro la Virtus Inzago, terz’ultima. I biancorossi sono ultimi in classifica, ma non ancora tagliati fuori dai giochi.

"Prima di decidere, ho voluto sapere cosa ne pensasse della squadra dopo la partita contro il Città di Cornate - spiega la presidentessa Marina Riva - Quando ci siamo risentiti gli ho detto che la Triuggese non merita di retrocedere. È come se gli avessi affidato un figlio".

Ruggiero aveva iniziato la stagione all’U19 dell’Accademia Pavese, prima di Biassono aveva allenato all’Ausonia.

Ro.San.