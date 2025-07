La Valbisenzio si rafforza. Casale, avanti con Bellini

Andrea Bellini, ex-tecnico del Prato ed ex-capitano della Pistoiese ai tempi delle ultime stagioni in Serie B, è stato ufficialmente confermato sulla panchina del Casale Fattoria. E’ una delle ultime operazioni di mercato ufficializzate nei giorni scorsi, adesso che la stagione 2025/26 è ufficialmente iniziata. Mancano ancora due mesi alla ripresa dei campionati, ma i prossimi giorni saranno indubbiamente forieri di ulteriori movimenti: i club di Prato e provincia stanno creando o consolidando le rispettive basi in modo da farsi trovare pronti per il rientro in campo. Bellini, nel dettaglio, aveva cominciato la scorsa stagione al timone del Viaccia, in Promozione, salvo separarsi e subentrare nelle settimane successive alla guida del CF in Prima Categoria. E anche grazie al suo apporto, il Casale ha centrato ai playout contro il CSL Prato Social Club una salvezza che per come si erano messe le cose sembrava quasi impossibile.

Sempre in Prima, continuano le conferme del Maliseti Seano: dopo aver blindato il tecnico Jacopo Masi, la società ha comunicato che i giocatori Riccardo Landini, Samuel Rossi e Niccolò Coppini continueranno a far parte della rosa.

In Seconda Categoria, il ventenne Adriano Carku è un nuovo giocatore de La Querce. E la Valbisenzio, dopo aver ufficializzato nelle scorse settimane Sebastian Rondelli come nuovo tecnico, nelle scorse ore ha annunciato diversi nuovi acquisti: si tratta nel dettaglio del portiere classe 2006 Diego Lo Piano (reduce dalle esperienze nei settori giovanili di Lucchese e Pistoiese) del centrocampista Andrea D’Arino (ex-CSL Prato Social Club) del difensore diciannovenne Cesare Pazzagli e dell’esperto centrocampista Tommaso Cristiani.

Al tempo stesso, è stato ufficializzato mister Claudio Del Bianco come allenatore dei "giovanissimi regionali". Attivo anche il Mezzana, che già aveva comunicato gli innesti del difensore Lorenzo Calamai e dell’attaccante Giacomo Giovanchelli.

Chiusura con la Terza Categoria: il Carmignano ha prelevato il portiere ventisettenne Federico Discianni dal Casalguidi (in Promozione) ed il centrocampista diciannovenne Matteo Capitani dalla Virtus Comeana. E dopo un’annata d’assenza, ai nastri della Terza potrebbe tornare il Montepiano (nonostante la constatazione di cessazione dell’attività pubblicata dalla FIGC in uno degli ultimi bollettini del mese scorso): c’è un nuovo gruppo dirigenziale che sta lavorando per la ricostituzione a tutti gli effetti della società e a breve potrebbero esserci sviluppi positivi.

Giovanni Fiorentino